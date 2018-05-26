Джиро-2018. Фрум закріпив лідерство перед останнім етапом багатоденки

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Кріс Фрум. Фото: avanguardia.com

Британець близький до того, щоб виграти третю гонку Гранд-туру

Британець Кріс Фрум з команди Sky зумів зберегти лідерство після передостаннього 20-го етапу престижної багатоденної велогонки «Джиро д’Італія». Фрум фактично гарантував собі перемогу на цьогорічному «Джиро».

Новоспечений лідер загального заліку Крістофер Фрум не тільки зберіг, але і зміцнив лідерство в загальному заліку Giro d'Italia. Британець з Sky випереджає свого найближчого переслідувача голландського гонщика Sunweb Тома Дюмуленна на 46 секунд.

Зважаючи на те, що заключний етап – це традиційний етап дружби в Римі, то можна вважати, що британець вперше в кар’єрі переміг на «Джиро».

А переможцем 19-го етапу став іспанець Мікел Ньєве з команди Mitchelton-Scott.