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    Джиро-2018. Фрум закріпив лідерство перед останнім етапом багатоденки

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    Кріс Фрум. Фото:&nbsp;avanguardia.com - Джиро-2018. Фрум закріпив лідерство перед останнім етапом багатоденки
    Кріс Фрум. Фото: avanguardia.com

    Британець близький до того, щоб виграти третю гонку Гранд-туру

    Британець Кріс Фрум з команди Sky зумів зберегти лідерство після передостаннього 20-го етапу престижної багатоденної велогонки «Джиро д’Італія». Фрум фактично гарантував собі перемогу на цьогорічному «Джиро».

    Новоспечений лідер загального заліку Крістофер Фрум не тільки зберіг, але і зміцнив лідерство в загальному заліку Giro d'Italia. Британець з Sky випереджає свого найближчого переслідувача голландського гонщика Sunweb Тома Дюмуленна на 46 секунд.

    Зважаючи на те, що заключний етап – це традиційний етап дружби в Римі, то можна вважати, що британець вперше в кар’єрі переміг на «Джиро».

    А переможцем 19-го етапу став іспанець Мікел Ньєве з команди Mitchelton-Scott.

    велогонка Велоспорт
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