Джиро-2018. Італієць Баттальїн виграв п'ятий етап

Лідерство в загальному заліку зберіг австралієць Роан Денніс з ВМС

У середу, 9 травня, відбувся п’ятий етап престижної багатоденки «Джиро д'Італія». Гонщики здолали понад 150 кілометрів. Перемогу одержав італієць Енріко Баттальїн, який на фініші не дав суперникам шансів обійти його. Через тимчасові проблеми більше 40 секунд втратив капітан «Астани» Мігель Лопес. Решта фаворитів