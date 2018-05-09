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    Джиро-2018. Італієць Баттальїн виграв п'ятий етап

    Лідерство в загальному заліку зберіг австралієць Роан Денніс з ВМС
    У середу, 9 травня, відбувся п’ятий етап престижної багатоденки «Джиро д'Італія». Гонщики здолали понад 150 кілометрів. Перемогу одержав італієць Енріко Баттальїн, який на фініші не дав суперникам шансів обійти його. Через тимчасові проблеми більше 40 секунд втратив капітан «Астани» Мігель Лопес. Решта фаворитів
    • Сьогодні, 20:28
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    Енріко Баттальїн. Фото: Getty Images
    Енріко Баттальїн. Фото: Getty Images

    Лідерство в загальному заліку зберіг австралієць Роан Денніс з ВМС

    У середу, 9 травня, відбувся п’ятий етап престижної багатоденки «Джиро д'Італія». Гонщики здолали понад 150 кілометрів. Перемогу одержав італієць Енріко Баттальїн, який на фініші не дав суперникам шансів обійти його.

    Через тимчасові проблеми більше 40 секунд втратив капітан «Астани» Мігель Лопес. Решта фаворитів фінішували в пелотоні.

    Giro d'Italia-2018

    П’ятий етап. 153 км

    Результати п'ятого етапу:

    1. Енріко Баттальїн (Італія, LottoNL-Jumbo) - 4:06:33
    2. Джованні Вісконті (Італія, Bahrain-Merida)
    3. Жозе Гонсалвеш (Португалія, Katusha-Alpecin)
    4. Максимільян Шахманов (Німеччина, Quick-Step)
    5. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott)

    Загальний залік:

    1. Роан Денніс (Австралія, ВМС) - 18:29:41
    2. Том Дюмулен (Голландія, Sunweb) + 0:01
    3. Саймон Єйтс (Великобританія, Mitchelton-Scott) + 0:17
    4. Тім Велленс (Бельгія, Lotto Fix All) + 0:19
    5. Пельо Більбао (Іспанія, Астана) + 0:25

    велогонка Італія ВМС
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