Джошуа знайшов заміну суперника на найближчий бій



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Енді Руїс Bad Left Hook

Бій Ентоні Джошуа 1 червня був під загрозою зриву через провалений допінг-тест суперника

Команда британського надважковаговика Ентоні Джошуа знайшла заміну його супернику на бій 1 червня.

Битися проти чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA та WBO погодився Енді Руїс, інформує в Твіттері оглядач Майк Коппінджер.

За планом Джошуа мав битися проти американця Джаррелла Міллера. Однак той провалив допінг-тест та не отримав ліцензії.

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