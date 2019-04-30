Джошуа знайшов заміну суперника на найближчий бій
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Розсилка
Енді Руїс
Bad Left Hook
Бій Ентоні Джошуа 1 червня був під загрозою зриву через провалений допінг-тест суперника
Команда британського надважковаговика Ентоні Джошуа знайшла заміну його супернику на бій 1 червня.
Битися проти чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA та WBO погодився Енді Руїс, інформує в Твіттері оглядач Майк Коппінджер.
За планом Джошуа мав битися проти американця Джаррелла Міллера. Однак той провалив допінг-тест та не отримав ліцензії.