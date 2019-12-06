Джошуа та Руїс змінили вагу в порівнянні з першим боєм



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Ентоні Джошуа та Енді Руїс проведуть 7 грудня реванш

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа та володар титулів Енді Руїс провели зважування напередодні поєдинку.

У підсумку вага Джошуа сягнула 107,5 кг, а Руїса – 128,6 кг, інформує Sky Sports.

Перед першим поєдинком у червні в Джошуа було 112,4 кг, а в мексиканця – 121,5 кг.

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Реванш між британським та мексиканським боксерами відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

У першому бою Руїс переміг технічним нокаутом у 7 раунді. Поєдинок став першою поразкою в кар’єрі британця Джошуа, який 2017 року відібрав чемпіонські титули в Володимира Кличка.