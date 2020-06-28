Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аліна Логвиненко сподівається виступити на третій у житті Олімпіаді Фото - Фейсбук Аліни Логвиненко

Спортсменка потішила доброю готовністю під час карантину

Вчора, 27 червня, у чотирьох містах України і кенійському Ітені фінішували унікальні для наших теренів, адаптовані до сучасних коронавірусних реалій змагання. П’ять провідних українських бігунок на 400-метровій дистанції протягом п’яти тижнів змагалися в рамках онлайн-баттлу 5vs400.

Переможницею стала бронзова призерка Олімпіади-2012 в Лондоні Аліна Логвиненко, яка була найкращою відразу на трьох етапах з п’яти.

29-річна Аліна Логвиненко народилася в Бахмуті на Донеччині. Окрім олімпійської бронзи, Аліна також – чемпіонка Європи-2012 в естафеті 4х400 м. Крім того, торік вона виграла золото ІІ Європейських ігор у команді.

За плечима Логвиненко дві Олімпіади. Після бронзи Лондона в Ріо-де-Жанейро-2016 наші дівчата з Аліною в складі були в естафеті 4х400 м п’ятими. Тепер спортсменка сподівається виступити на третій у житті Олімпіаді в Токіо. Її, як відомо, перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Але якщо Логвиненко збереже свою нинішню форму до наступного сезону, то в неї є всі шанси спершу пробитися до складу, а потім і принести команді користь на бігових доріжках у Японії.