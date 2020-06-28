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    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі

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    Аліна Логвиненко сподівається виступити на третій у житті Олімпіаді - Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Аліна Логвиненко сподівається виступити на третій у житті Олімпіаді
    Фото - Фейсбук Аліни Логвиненко

    Спортсменка потішила доброю готовністю під час карантину

    Вчора, 27 червня, у чотирьох містах України і кенійському Ітені фінішували унікальні для наших теренів, адаптовані до сучасних коронавірусних реалій змагання. П’ять провідних українських бігунок на 400-метровій дистанції протягом п’яти тижнів змагалися в рамках онлайн-баттлу 5vs400.

    Переможницею стала бронзова призерка Олімпіади-2012 в Лондоні Аліна Логвиненко, яка була найкращою відразу на трьох етапах з п’яти.

    29-річна Аліна Логвиненко народилася в Бахмуті на Донеччині. Окрім олімпійської бронзи, Аліна також – чемпіонка Європи-2012 в естафеті 4х400 м. Крім того, торік вона виграла золото ІІ Європейських ігор у команді.

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    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Ефектна брюнетка з Донеччини. Спокусливі фото атлетки Аліни Логвиненко, яка перемогла в унікальному баттлі
    Фото - Фейсбук Аліни Логвиненко

    За плечима Логвиненко дві Олімпіади. Після бронзи Лондона в Ріо-де-Жанейро-2016 наші дівчата з Аліною в складі були в естафеті 4х400 м п’ятими. Тепер спортсменка сподівається виступити на третій у житті Олімпіаді в Токіо. Її, як відомо, перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Але якщо Логвиненко збереже свою нинішню форму до наступного сезону, то в неї є всі шанси спершу пробитися до складу, а потім і принести команді користь на бігових доріжках у Японії.

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) легка атлетика Олімпіада-2020 Аліна Логвиненко
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