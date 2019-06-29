  1. Головна
  2. Спорт
  3. Статті

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Статті

    Європейські ігри-2019. День сьомий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей

    • Розсилка
    Наші золоті легкоатлети - Європейські ігри-2019. День сьомий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Наші золоті легкоатлети
    Belta

    Збірна України поступово наближається до прогнозованої кількості медалей

    У п'ятницю, 28 червня, на ІІ Європейських іграх у білоруській столиці Мінську було розіграно відразу 12 комплектів нагород. Начебто небагато, а тому здобутих українцями відразу п'ять медалей, серед яких два золота виглядають прекрасним результатом.

    Читайте також

    Більше того, наша команда створила ще кілька передумов до нагород у два найближчих дні. Зокрема боксери Микола Буценко (вагова категорія до 56 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) і Віктор Вихрист (понад 91 кг) вийшли у фінали і забезпечили собі мінімум по сріблу.

    В сутичках за бронзу у греко-римській боротьбі візьмуть участь Жора Абовян (до 60 кг) і Олексій Калиниченко (до 67 кг). Також у матчі за бронзу завтра гратиме збірна України з пляжного футболу. Інша річ, що команда Євгена Варениці мала всі шанси вийти у фінал. Але то тема розмови в іншому місці.

    А поки - галерея п'ятничних медалістів.

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    Легкоатлети Христина Стуй, Анна Плотицина, Яна Качур, Тетяна Мельник, Анна Рижикова, Аліна Логвиненко, Наталія Прищепа, Ольга Ляхова, Марина Бех-Романчук, Ганна Гацько-Федусова, Сергій Смелик, Артем Шаматрин, Богдан Чорномаз, Олексій Поздняков, Данило Даниленко, Станіслав Сеник, Євген Гуцол, Олег Миронець, Андрій Проценко, Богдан Бондаренко - чемпіони в командній першості
    Легкоатлети Христина Стуй, Анна Плотицина, Яна Качур, Тетяна Мельник, Анна Рижикова, Аліна Логвиненко, Наталія Прищепа, Ольга Ляхова, Марина Бех-Романчук, Ганна Гацько-Федусова, Сергій Смелик, Артем Шаматрин, Богдан Чорномаз, Олексій Поздняков, Данило Даниленко, Станіслав Сеник, Євген Гуцол, Олег Миронець, Андрій Проценко, Богдан Бондаренко - чемпіони в командній першості
    Легкоатлети Христина Стуй, Анна Плотицина, Яна Качур, Тетяна Мельник, Анна Рижикова, Аліна Логвиненко, Наталія Прищепа, Ольга Ляхова, Марина Бех-Романчук, Ганна Гацько-Федусова, Сергій Смелик, Артем Шаматрин, Богдан Чорномаз, Олексій Поздняков, Данило Даниленко, Станіслав Сеник, Євген Гуцол, Олег Миронець, Андрій Проценко, Богдан Бондаренко - чемпіони в командній першості
    Борчиня Юлія Ткач - чемпіонка у ваговій категорії до 62 кг
    Борчиня Юлія Ткач - чемпіонка у ваговій категорії до 62 кг
    Борчиня Юлія Ткач - чемпіонка у ваговій категорії до 62 кг
    Борчиня Юлія Ткач - чемпіонка у ваговій категорії до 62 кг
    Борчиня Юлія Ткач - чемпіонка у ваговій категорії до 62 кг
    Борчиня Юлія Ткач - чемпіонка у ваговій категорії до 62 кг
    Борчиня Юлія Ткач - чемпіонка у ваговій категорії до 62 кг
    Борчиня Юлія Ткач - чемпіонка у ваговій категорії до 62 кг
    Борчиня Юлія Ткач - чемпіонка у ваговій категорії до 62 кг
    Борчиня Юлія Ткач - чемпіонка у ваговій категорії до 62 кг
    Борчиня Оксана Лівач - срібна призерка в категорії до 50 кг
    Борчиня Оксана Лівач - срібна призерка в категорії до 50 кг
    Борчиня Оксана Лівач - срібна призерка в категорії до 50 кг
    Борчиня Оксана Лівач - срібна призерка в категорії до 50 кг
    Борчиня Оксана Лівач - срібна призерка в категорії до 50 кг
    Стрільці Олена Костевич і Павло Коростильов - бронзові призери у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25-метрової дистанції
    Борчиня Оксана Лівач - срібна призерка в категорії до 50 кг
    Стрільці Олена Костевич і Павло Коростильов - бронзові призери у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25-метрової дистанції
    Стрільці Олена Костевич і Павло Коростильов - бронзові призери у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25-метрової дистанції
    Боксер Євген Барабанов - бронзовий призер у ваговій категорії до 69 кг
    НОК України

    Враховуючи ці перспективи, участь майстрів спортивної гімнастики відразу в дев'яти із 12-ти фіналів, силу українських каратистів, які поведуть боротьбу за медалі в заключних два дні і, звісно, фактор борця-класика Жана Беленюка (до 87 кг), прогнозовані 40 з невеликим медалей, які пророкував збірній України зокрема «Главком», виглядають цілком рельними.

    Наразі ж наша команда залишається в таблиці нагород четвертою. З реальними перспективами фінішувати у трійці.

    Медальний залік Європейських ігор-2019

    (станом на 28.06.2019)

    screenshot_2019-06-28_medal_standings_2nd_european_games_2019_minsk_belarus
    Медалі Європейських ігор-2019 здобуло 40 з 50-ти країн-учасниць

    У передостанній змагальний день, у суботу, 29 червня, буде розіграно 28 комплектів нагород.

     Читайте також: Мала Олімпіада. Календар Європейських ігор-2019
    Читайте також
    Богдан Бондаренко спортивна гімнастика Ганна Гацько-Федусова Андрій Проценко Збірна України Олена Костевич легка атлетика Андрій Мельник Європейські ігри Олександр Хижняк греко-римська боротьба Оксана Лівач Ольга Ляхова Марина Бех-Романчук жіноча боротьба Юлія Ткач Наталія Прищепа Анна Рижикова Жора Абовян Христина Стуй Віктор Вихрист Євген Барабанов Микола Буценко Олег Миронець Аліна Логвиненко Анна Плотицина Євген Гуцол Яна Качур Богдан Чорномаз Данило Даниленко Олексій Поздняков Сергій Смелик Станіслав Сеник Олексій Калиниченко Павло Коростильов Артем Шаматрин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ