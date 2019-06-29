Європейські ігри-2019. День сьомий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей



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Наші золоті легкоатлети Belta

Збірна України поступово наближається до прогнозованої кількості медалей

У п'ятницю, 28 червня, на ІІ Європейських іграх у білоруській столиці Мінську було розіграно відразу 12 комплектів нагород. Начебто небагато, а тому здобутих українцями відразу п'ять медалей, серед яких два золота виглядають прекрасним результатом.

Більше того, наша команда створила ще кілька передумов до нагород у два найближчих дні. Зокрема боксери Микола Буценко (вагова категорія до 56 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) і Віктор Вихрист (понад 91 кг) вийшли у фінали і забезпечили собі мінімум по сріблу.

В сутичках за бронзу у греко-римській боротьбі візьмуть участь Жора Абовян (до 60 кг) і Олексій Калиниченко (до 67 кг). Також у матчі за бронзу завтра гратиме збірна України з пляжного футболу. Інша річ, що команда Євгена Варениці мала всі шанси вийти у фінал. Але то тема розмови в іншому місці.

А поки - галерея п'ятничних медалістів.

Враховуючи ці перспективи, участь майстрів спортивної гімнастики відразу в дев'яти із 12-ти фіналів, силу українських каратистів, які поведуть боротьбу за медалі в заключних два дні і, звісно, фактор борця-класика Жана Беленюка (до 87 кг), прогнозовані 40 з невеликим медалей, які пророкував збірній України зокрема «Главком», виглядають цілком рельними.

Наразі ж наша команда залишається в таблиці нагород четвертою. З реальними перспективами фінішувати у трійці.

Медальний залік Європейських ігор-2019

(станом на 28.06.2019)

Медалі Європейських ігор-2019 здобуло 40 з 50-ти країн-учасниць

У передостанній змагальний день, у суботу, 29 червня, буде розіграно 28 комплектів нагород.