Екс-форвард «Будівельника» підсилив «Черкаські Мавпи»

Черкаський клуб отримав солідне підсилення

Колишній форвард «Будівельника» Макс Конате продовжить сезон Суперліги у «Черкаських Мавпах». Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Поточного сезону українець виступав у складі чинного чемпіона київського «Будівельника», до якого долучився з жовтня 2017 року. З початку сезону в Суперлізі



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Макс Конате. Фото: ФБУ

Черкаський клуб отримав солідне підсилення

Колишній форвард «Будівельника» Макс Конате продовжить сезон Суперліги у «Черкаських Мавпах».

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Поточного сезону українець виступав у складі чинного чемпіона київського «Будівельника», до якого долучився з жовтня 2017 року.

З початку сезону в Суперлізі Конате зіграв у 7 поєдинках, у яких набирав у середньому 5,9 очка, 4,6 підбирання, 0,9 передачі.

Влітку Конате працював у таборі національної збірної України, яка готувалася до чемпіонату Європи, однак у Євробаскеті 2017 участі він не взяв.

Розкритися у повну міру Конате цього сезону не дала травма, яку форвард певний час заліковував у Києві.

Ще одна зміна у ростері «Черкаських Мавп» стосується тренерського штабу.

За згодою сторін, клуб припинив співпрацю з помічником головного тренера – Олексієм Адедираном.