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    Екс-форвард «Будівельника» підсилив «Черкаські Мавпи»

    Черкаський клуб отримав солідне підсилення
    Колишній форвард «Будівельника» Макс Конате продовжить сезон Суперліги у «Черкаських Мавпах». Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Поточного сезону українець виступав у складі чинного чемпіона київського «Будівельника», до якого долучився з жовтня 2017 року. З початку сезону в Суперлізі
    • Сьогодні, 17:27
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    Макс Конате. Фото: ФБУ
    Макс Конате. Фото: ФБУ

    Черкаський клуб отримав солідне підсилення

    Колишній форвард «Будівельника» Макс Конате продовжить сезон Суперліги у «Черкаських Мавпах».

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Поточного сезону українець виступав у складі чинного чемпіона київського «Будівельника», до якого долучився з жовтня 2017 року.

    З початку сезону в Суперлізі Конате зіграв у 7 поєдинках, у яких набирав у середньому 5,9 очка, 4,6 підбирання, 0,9 передачі.

    Влітку Конате працював у таборі національної збірної України, яка готувалася до чемпіонату Європи, однак у Євробаскеті 2017 участі він не взяв.

    Розкритися у повну міру Конате цього сезону не дала травма, яку форвард певний час заліковував у Києві.

    Ще одна зміна у ростері «Черкаських Мавп» стосується тренерського штабу.

    За згодою сторін, клуб припинив співпрацю з помічником головного тренера – Олексієм Адедираном.

    чемпіонат України баскетбол
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