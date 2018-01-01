Екс-форвард «Будівельника» підсилив «Черкаські Мавпи»
- Сьогодні, 17:27
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Черкаський клуб отримав солідне підсилення
Колишній форвард «Будівельника» Макс Конате продовжить сезон Суперліги у «Черкаських Мавпах».
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Поточного сезону українець виступав у складі чинного чемпіона київського «Будівельника», до якого долучився з жовтня 2017 року.
З початку сезону в Суперлізі Конате зіграв у 7 поєдинках, у яких набирав у середньому 5,9 очка, 4,6 підбирання, 0,9 передачі.
Влітку Конате працював у таборі національної збірної України, яка готувалася до чемпіонату Європи, однак у Євробаскеті 2017 участі він не взяв.
Розкритися у повну міру Конате цього сезону не дала травма, яку форвард певний час заліковував у Києві.
Ще одна зміна у ростері «Черкаських Мавп» стосується тренерського штабу.
За згодою сторін, клуб припинив співпрацю з помічником головного тренера – Олексієм Адедираном.