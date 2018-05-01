Екс-форвард збірної України зіграє за Білорусь на чемпіонаті світу з хокею в Данії
- Сьогодні, 09:38
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В елітному дивізіоні чемпіонату світу Матерухін зіграє в третій раз
Збірна Білорусі назвала склад на чемпіонат світу-2018, який пройде в датських містах Копенгаген і Гернінг.
В остаточний список гравців головного тренера білорусів Дейва Льюїса увійшов і колишній нападник збірної України 36-річний Олександр Матерухін.
В останній раз на світовій першості Олександр виступав у 2014-му році, коли українська збірна грала на турнірі Дивізіону IA в Південній Кореї.
В елітному дивізіоні чемпіонату світу Матерухін зіграє в третій раз.
У 2006-му і 2007-му роках форвард в «синьо-жовтому» светрі провів 12 матчів на світовому форумі і набрав в них 2 (1 + 1) очки.
Команда Білорусі зіграє в групі А разом зі збірними Росії, Швеції, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Франції та Австрії.
Джерело: xsport.ua