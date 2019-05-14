Екс-гравець «Динамо» награвся в Росії і хоче ще повиступати в українському клубі



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Тарас Михалик може зробити послугу луцькій «Волині» Фото з соцмереж

Тарас Михалик повертається додому

Оборонець московського «Локомотива» Тарас Михалик покине клуб після закінчення сезону. Його угода закінчується цього літа, 35-річний українець розглядає варіант завершення кар'єри.

«Я не буду продовжувати контракт, матч останнього туру з «Уфою» стане для мене останнім у складі «Локомотива». Чесно кажучи, схиляюся до того, щоб завершити кар'єру, - сказав Михалик. - Зараз не розглядаю жодних варіантів, збираюся додому, до Луцька, вже сиджу на валізах, збираю речі. Максимум, як варіант, пограю в місцевій «Волині», але 50 на 50, вирішую, грати чи ні».

Михалик виступає за «Локомотив» з 2013 року і виграв в його складі чемпіонат і два Кубки Росії. У нинішньому сезоні він провів лише два матчі в Кубку РФ.

Джерело: Спорт-Экспресс