Екс-гравець «Динамо» пройшов оглядини у стані аутсайдера чемпіонату Польщі

Валерій Федорчук найближчим часом може перебратися у «Сандецію»

29-річний півзахисник Валерій Федорчук пройшов медогляд у польській «Сандеції». Про його результати інформації поки немає. Останнім клубом Федорчука був «Верес», контракт з яким був розірваний за обопільною згодою сторін. За інформацією ЗМІ, «Сандеція» також зацікавлена у послугах Сергія Люльки. На зимову