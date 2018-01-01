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    Екс-гравець «Динамо» пройшов оглядини у стані аутсайдера чемпіонату Польщі

    Валерій Федорчук найближчим часом може перебратися у «Сандецію»
    29-річний півзахисник Валерій Федорчук пройшов медогляд у польській «Сандеції». Про його результати інформації поки немає. Останнім клубом Федорчука був «Верес», контракт з яким був розірваний за обопільною згодою сторін. За інформацією ЗМІ, «Сандеція» також зацікавлена у послугах Сергія Люльки. На зимову
    • Сьогодні, 11:30
    • Розсилка
    Валерій Федорчук
    Валерій Федорчук

    Валерій Федорчук найближчим часом може перебратися у «Сандецію»

    29-річний півзахисник Валерій Федорчук пройшов медогляд у польській «Сандеції».

    Про його результати інформації поки немає.

    Останнім клубом Федорчука був «Верес», контракт з яким був розірваний за обопільною згодою сторін.

    За інформацією ЗМІ, «Сандеція» також зацікавлена у послугах Сергія Люльки.

    На зимову перерву «Сандеція» пішла на 14-му місці у турнірній таблиці Екстракляси.

    Водночас, 27-річний центральний захисник Артем Рахманов став гравцем польського клубу «Ракув» Ченстохова.

    Як повідомив офіційний сайт клубу, контракт підписаний на півроку, з можливістю продовження на три роки.

    Рахманов перед стартом поточного сезону прийшов у «Чорноморець», за який відіграв всього сім матчів, але з приходом Олега Дулуба покинув «моряків».

    Джерело: ua-football.com

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