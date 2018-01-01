Екс-гравець «Динамо» пройшов оглядини у стані аутсайдера чемпіонату Польщі
- Сьогодні, 11:30
-
Розсилка
Валерій Федорчук найближчим часом може перебратися у «Сандецію»
29-річний півзахисник Валерій Федорчук пройшов медогляд у польській «Сандеції».
Про його результати інформації поки немає.
Останнім клубом Федорчука був «Верес», контракт з яким був розірваний за обопільною згодою сторін.
За інформацією ЗМІ, «Сандеція» також зацікавлена у послугах Сергія Люльки.
На зимову перерву «Сандеція» пішла на 14-му місці у турнірній таблиці Екстракляси.
Водночас, 27-річний центральний захисник Артем Рахманов став гравцем польського клубу «Ракув» Ченстохова.
Як повідомив офіційний сайт клубу, контракт підписаний на півроку, з можливістю продовження на три роки.
Рахманов перед стартом поточного сезону прийшов у «Чорноморець», за який відіграв всього сім матчів, але з приходом Олега Дулуба покинув «моряків».
Джерело: ua-football.com