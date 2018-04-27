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    Екс-гравець збірної України: Багато футболістів «Олімпіка» не відповідають рівню УПЛ

    Олег Венглинський поділився думкою про матч 29 туру чемпіонату України «Зірка» – «Олімпік»
    Колишній нападник збірної України Олег Венглинський прокоментував рівень футболістів донецького «Олімпіка». Олег Венглинський прокоментував рівень футболістів донецького «Олімпіка» напередодні матчу 29 туру чемпіонату України «Зірка» – «Олімпік». «Що стосується скандалів, то якщо
    • 27 Квiтня, 19:56
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    <span>Олег Венглинський. Фото: ПроФутбол</span>
    Олег Венглинський. Фото: ПроФутбол

    Олег Венглинський поділився думкою про матч 29 туру чемпіонату України «Зірка» – «Олімпік»

    Колишній нападник збірної України Олег Венглинський прокоментував рівень футболістів донецького «Олімпіка».

    Олег Венглинський прокоментував рівень футболістів донецького «Олімпіка» напередодні матчу 29 туру чемпіонату України «Зірка» – «Олімпік».

    «Що стосується скандалів, то якщо керівництво «Олімпіка» так говорить про футболістів, значить, у нього для цього є підстави. Думаю, Роман Санжар, чиєю провини в весняному провалі абсолютно немає, в усьому розбереться», - сказав він.

    «Якби «Олімпік» восени не набрав багато очок, зараз би він боровся за виживання. У разі поразки в «Зірки», ризик потрапляння в небезпечну зону присутній, адже багато футболістів «Олімпіка» не відповідають рівню УПЛ», – цитує слова Венглинського Команда 1.

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