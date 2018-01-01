Екс-півзахисник «Зірки» Фаворов підписав контракт з «Десною»

За свою кар'єру Артем Фаворов встиг пограти за «Динамо-2», «Оболонь-Бровар»

Екс-півзахисник «Зірки» Артем Фаворов продовжить кар'єру в Першій лізі. 23-річний хавбек підписав трирічний контракт з «Десною», повідомляє офіційний сайт команди. Нагадаємо, що саме в цьому клубі виступає старший брат Артема Денис Фаворов. «Я дуже радий приєднатися до чернігівської команди. Скажу чесно, я давно



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Артем Фаворов. Фото: ФК Зірка

За свою кар'єру Артем Фаворов встиг пограти за «Динамо-2», «Оболонь-Бровар»

Екс-півзахисник «Зірки» Артем Фаворов продовжить кар'єру в Першій лізі. 23-річний хавбек підписав трирічний контракт з «Десною», повідомляє офіційний сайт команди.

Нагадаємо, що саме в цьому клубі виступає старший брат Артема Денис Фаворов.

«Я дуже радий приєднатися до чернігівської команди. Скажу чесно, я давно мріяв потрапити в «Десну» - тут грає мій брат, в моїх послугах зацікавлений тренерський штаб, а перед командою поставлені максимальні завдання. Я багато разів був на матчах «Десни», і можу з упевненістю сказати, що це команда рівня УПЛ. Сподіваюся, що зможу допомогти клубу, і вже навесні ми подаруємо справжнє свято вболівальникам», - заявив Фаворов.

«Також хочу подякувати президенту клубу, який домовився про мій перехід. Що стосується найближчих планів, то я вже повністю готовий до тренувального процесу і 3 лютого разом з командою вирушу до Туреччини, де пройде другий навчально-тренувальний збір «Десни», - розповів футболіст.

За свою кар'єру Артем Фаворов встиг пограти за «Динамо-2», «Оболонь-Бровар» і данський «Вайлі». У нинішньому розіграші Прем'єр-ліги на рахунку півзахисника дев'ять матчів.