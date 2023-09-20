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Україна програла Польщі у відборі на чемпіонат світу з футзалу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна програла Польщі у відборі на чемпіонат світу з футзалу
Україна зіграла другий матч у кваліфікації чемпіонату світу-2024 з футзалу
фото з відкритих джерел

У турнірній таблиці групи B Польща й Україна мають по 3 бали та ділять 2-3 місце

У 2-му турі відбіркового раунду чемпіонату світу з футзалу збірна України поступилась Польщі.

Матч закінчився поразкою збірної України з рахунком 2:3. Хоч наша команда і вела 2:0 завдяки голам Ігоря Корсуна та Олександра Педяша, проте не втримала перевагу і пропустила 3 м'ячі.

Сьогодні Україна зіграла другий матч у кваліфікації чемпіонату світу-2024 з футзалу. Раніше збірна України розгромила Бельгію 10:2.

У турнірній таблиці групи B Польща й Україна мають по 3 бали та ділять 2-3 місце. Лідирує Сербія, яка поки не зіграла другий матч, але перемогла у першому. Бельгія – остання.

Теги: спорт футзал навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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