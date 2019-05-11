Еліна Світоліна планує стати найкращою тенісисткою світу



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Еліна Світоліна WTA Tennis

Провідна українська тенісистка розповіла про найближчі кар’єрні плани

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про найближчі цілі кар’єри.

«Наразі я перебуваю в пошуках нового виклику. Для мене це перемога на турнірі «Великого шолому» та №1 у світовому рейтинзі. Це ті цілі, до яких я прямуватиму найближчим часом. Саме вони мотивують мене щодня проводити час на тренуваннях. Уся моя щоденна робота заради цього», - сказала Світоліна офіційному каналу WTA.

Наразі Еліна Світоліна посідає шосту сходинку світового рейтингу WTA.

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