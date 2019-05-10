Король сучасного тенісу програв майже виграний поєдинок



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Роджер Федерер Yahoo!Sports

Австрієць Домінік Тім відіграв два матчболи у знаменитого Роджера Федерера

Австрійський тенісист Домінік Тім сенсаційно переміг у чвертьфіналі турніру в Мадриді знаменитого швейцарця Роджера Федерера – 3:6, 7:6 (13:11), 6:4.

На вольову перемогу Тіму знадобилося 2 години 13 хвилин. На його рахунку 8 ейсів, 1 подвійна помилка, 2 реалізовані брейки з 12-ти.

За вихід у фінал Домінік Тім змагатиметься з першою «ракеткою» світу Новаком Джоковичем з Сербії. Джокович відпочивав у чвертьфіналі, оскільки його суперник Марин Чілич знявся зі змагань через отруєння.

Минулого року Тім дійшов до фіналу турніру в Мадриді, де поступився Александру Звєрєву з Німеччини.

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