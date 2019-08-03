Еліна Світоліна програла матч, у якому вела 6:1, 5:2



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Не так давно Еліна Світоліна обіграла Марію Саккарі на Вімблдонському турнірі Великий теніс України

Нашій тенісистці вдалося майже неможливе

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла у півфінал турніру із серії Premier в американському Сан-Хосе (покриття – хард, призовий фонд - $876 183).

У поєдинку 1/4 фіналу Еліна поступилася 30-й тенісисткою світу Марії Саккарі з Греції – 6:1, 6:7(3), 3:6.

Матч тривав дві години і 32 хвилини. Перший сет Світоліна виграла вкрай легко і, здавалося, не матиме проблем й у другому. Втім за рахунку 5:2 наша тенісистка немов зупинилася. У затяжному десятому геймі, коли на табло загорялося рівно сім разів, українка мала три матч-боли, але реалізувати їх не змогла. Ще раз завершувати матч одним ударом наша тенісистка могла в одинадцятому геймі. Однак у підсумку доля другої партії вирішувалася на тай-брейку. До рахунку 3:3 суперниці йшли на рівних, а після зміни сторін Саккарі виграла чотири розіграші поспіль. У вирішальному сеті Світоліна намагалася нав'язати боротьбу, але нічого путнього в неї не вийшло.

За місце у фіналі Саккарі посперечається з переможницею пари Аманда Анісімова (США, WTA №23) – Чжен Сайсай (Китай, WTA №55). Їхній матч розпочинається сьогодні, 3 серпня, приблизно о п’ятій ранку за київським часом.