  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Еліна Світоліна програла матч, у якому вела 6:1, 5:2

    • Розсилка
    Не так давно Еліна Світоліна обіграла Марію Саккарі на Вімблдонському турнірі - Еліна Світоліна програла матч, у якому вела 6:1, 5:2
    Не так давно Еліна Світоліна обіграла Марію Саккарі на Вімблдонському турнірі
    Великий теніс України

    Нашій тенісистці вдалося майже неможливе

    Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла у півфінал турніру із серії Premier в американському Сан-Хосе (покриття – хард, призовий фонд - $876 183).

    Читайте також

    У поєдинку 1/4 фіналу Еліна поступилася 30-й тенісисткою світу Марії Саккарі з Греції – 6:1, 6:7(3), 3:6.

    Матч тривав дві години і 32 хвилини. Перший сет Світоліна виграла вкрай легко і, здавалося, не матиме проблем й у другому. Втім за рахунку 5:2 наша тенісистка немов зупинилася. У затяжному десятому геймі, коли на табло загорялося рівно сім разів, українка мала три матч-боли, але реалізувати їх не змогла. Ще раз завершувати матч одним ударом наша тенісистка могла в одинадцятому геймі. Однак у підсумку доля другої партії вирішувалася на тай-брейку. До рахунку 3:3 суперниці йшли на рівних, а після зміни сторін Саккарі виграла чотири розіграші поспіль. У вирішальному сеті Світоліна намагалася нав'язати боротьбу, але нічого путнього в неї не вийшло.

    За місце у фіналі Саккарі посперечається з переможницею пари Аманда Анісімова (США, WTA №23) – Чжен Сайсай (Китай, WTA №55). Їхній матч розпочинається сьогодні, 3 серпня, приблизно о п’ятій ранку за київським часом.

     Читайте також: Світоліна стримано сприйняла розгромну перемогу над росіянкою в Сан-Хосе
    Читайте також
    теніс Еліна Світоліна Марія Саккарі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ