Світоліна стримано сприйняла розгромну перемогу над росіянкою в Сан-Хосе



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Росіянку Касаткіну Еліна Світоліна обіграла за годину і шість хвилин Великий теніс України

Відчувається, що наша тенісистка хоче зайти в цьому турнірі далеко

Українка Еліна Світоліна поділилася враженнями від перемоги в матчі з росіянкою Дарією Касаткіною у другому колі турніру в Сан-Хосе з рахунком 6:3, 6:1.

«Думаю, для першого матчу на харді я зіграла досить впевнено. Ми повернулися на хардові корти, я дуже рада грати тут і цій частині сезону загалом. Просто намагаюся боротися за кожне очко. Я не дуже багато думаю про те, що відбувається на іншій половині корту. Дарія – непроста суперниця, у неї відмінні руки, і вона завжди бореться на корті. Мені довелося боротися. Загалом, думаю, я грала впевненіше.

Я завжди намагаюся викладатися по повній. Для мене велика честь грати тут. Атмосфера просто чудова. З нетерпінням чекаю наступного матчу», - цитує Світоліну офіційний сайт туру.

У чвертьфіналі Еліна зіграє з гречанкою Марією Саккарі.