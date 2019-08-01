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    Світоліна стримано сприйняла розгромну перемогу над росіянкою в Сан-Хосе

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    Росіянку Касаткіну Еліна Світоліна обіграла за годину і шість хвилин - Світоліна стримано сприйняла розгромну перемогу над росіянкою в Сан-Хосе
    Росіянку Касаткіну Еліна Світоліна обіграла за годину і шість хвилин
    Великий теніс України

    Відчувається, що наша тенісистка хоче зайти в цьому турнірі далеко

    Українка Еліна Світоліна поділилася враженнями від перемоги в матчі з росіянкою Дарією Касаткіною у другому колі турніру в Сан-Хосе з рахунком 6:3, 6:1.

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    «Думаю, для першого матчу на харді я зіграла досить впевнено. Ми повернулися на хардові корти, я дуже рада грати тут і цій частині сезону загалом. Просто намагаюся боротися за кожне очко. Я не дуже багато думаю про те, що відбувається на іншій половині корту. Дарія – непроста суперниця, у неї відмінні руки, і вона завжди бореться на корті. Мені довелося боротися. Загалом, думаю, я грала впевненіше.

    Я завжди намагаюся викладатися по повній. Для мене велика честь грати тут. Атмосфера просто чудова. З нетерпінням чекаю наступного матчу», - цитує Світоліну офіційний сайт туру.

    У чвертьфіналі Еліна зіграє з гречанкою Марією Саккарі.

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