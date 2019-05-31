Леся Цуренко виграла розтягнений на два дні матч і вийшла в третє коло Roland Garros



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Тепер Леся Цуренко зіграє з чинною чемпіонкою турніру Сімоною Халеп Фото з соцмереж

Українка і сербка Круніч провели понад три години тільки на корті

27-ма ракетка світу Леся Цуренко вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

Як уже повідомляв «Главком», вчора ввечері Леся і її суперниця Александра Круніч із Сербії (WTA №76) встигли провести неповних три сети. У перших двох опонентки обмінялися перемогами 7:5, а в третьому рахунок був нічийним 6:6 у ту мить, коли над Парижем зовсім зсутеніло і проведення матчу стало неможливим.

Продовжили гру тенісистки сьогодні, 31 травня. У перших чотирьох геймах вони обмінялися брейками, а першою власну подачу за рахунку 8:8 захистила Леся. Власне, з того часу вона й почала домінувати. Круніч змогла вирівняти становище (9:9), але на тому й усе. Вигравши два наступних гейми, Цуренко перемогла 11:9 і вийшла в 1/16 фіналу.

В третьому колі Леся зіграє з третьою ракеткою світу, чинною чемпіонкою турніру Сімоною Халеп з Румунії. Раніше суперниці зустрічалися сім разів і всі ці матчі виграла Сімона.