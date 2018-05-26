Еліна Світоліна провела тренування на Ролан Гаррос (фото)
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Еліна Світоліна. Фото: WTA
В серії турнірів Великого шолома Еліна Світоліна вище 1/4 фіналу не піднімалася
Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує тренуватися на кортах Відкритого чемпіонату Франції.
Перший поєдинок українка проведе 27-го травня, в якому зустрінеться з австралійкою Айлою Томлянович, яка займає 68-й рядок рейтингу WTA.
WTA
Нагадаємо, що в серії турнірів Великого шолома Еліна Світоліна вище 1/4 фіналу не піднімалася.
Зазначимо, що окрім Еліни, в турнірі беруть участь від України Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.