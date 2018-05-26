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    Еліна Світоліна провела тренування на Ролан Гаррос (фото)

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    Еліна Світоліна. Фото: WTA - Еліна Світоліна провела тренування на Ролан Гаррос (фото)
    Еліна Світоліна. Фото: WTA

    В серії турнірів Великого шолома Еліна Світоліна вище 1/4 фіналу не піднімалася

    Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує тренуватися на кортах Відкритого чемпіонату Франції.

    Перший поєдинок українка проведе 27-го травня, в якому зустрінеться з австралійкою Айлою Томлянович, яка займає 68-й рядок рейтингу WTA.

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    Еліна Світоліна провела тренування на Ролан Гаррос (фото)
    Еліна Світоліна провела тренування на Ролан Гаррос (фото)
    Еліна Світоліна провела тренування на Ролан Гаррос (фото)
    Еліна Світоліна провела тренування на Ролан Гаррос (фото)
    Еліна Світоліна провела тренування на Ролан Гаррос (фото)
    WTA

    Нагадаємо, що в серії турнірів Великого шолома Еліна Світоліна вище 1/4 фіналу не піднімалася.

    Зазначимо, що окрім Еліни, в турнірі беруть участь від України Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

    теніс Ролан Гаррос Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко
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