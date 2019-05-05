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    Еліна Світоліна розповіла про головну мрію сезону

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    Еліна Світоліна - Еліна Світоліна розповіла про головну мрію сезону
    Еліна Світоліна
    Tennis World USA

    Провідна українська тенісистка хоче виграти турнір Великого шолому

    Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про головну мрію сезону. Вона хоче виграти один з чотирьох турнірів Великого шолому – відкритий чемпіонат Франції.

    «Мрію виграти цього сезону Ролан Гаррос. Це особливий турнір для мене. Я була чемпіонкою в юніорах та кілька разів доходила до чвертьфіналу в професіоналах. У дитинстві це був один з небагатьох турнірів, який була змога дивитися. Українське телебачення лише його й показувало. То ж давно мрію його виграти», - передає слова Світоліної EFE.

    Нагадаємо, цього року Ролан Гаррос стартує в Парижі 26 травня.

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