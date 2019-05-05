Еліна Світоліна розповіла про головну мрію сезону



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Еліна Світоліна Tennis World USA

Провідна українська тенісистка хоче виграти турнір Великого шолому

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про головну мрію сезону. Вона хоче виграти один з чотирьох турнірів Великого шолому – відкритий чемпіонат Франції.

«Мрію виграти цього сезону Ролан Гаррос. Це особливий турнір для мене. Я була чемпіонкою в юніорах та кілька разів доходила до чвертьфіналу в професіоналах. У дитинстві це був один з небагатьох турнірів, який була змога дивитися. Українське телебачення лише його й показувало. То ж давно мрію його виграти», - передає слова Світоліної EFE.

Нагадаємо, цього року Ролан Гаррос стартує в Парижі 26 травня.

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