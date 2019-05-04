Українські тенісистки встановили національний рекорд турнірів найвищої категорії



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Еліна Світоліна і Марта Костюк разом з іще трьома українками стали співавторками рекорду WTAtennis

Ще ніколи одночасно в основну сітку турнірів серії WTA Premier не пробивалося так багато наших представниць

Вперше в історії відразу п'ять наших тенісисток виступить на турнірі серії WTA Premier Mandatory в основній сітці в одиночному розряді.

В основу змагань в іспанській столиці Мадриді (покриття - ґрунт, призовий фонд - € 6 685 828) напряму пробилися Еліна Світоліна, Леся Цуренко і Даяна Ястремська. До них долучилися, ставши переможницями кваліфікації, Катерина Козлова та Марта Костюк.

У цьому сезоні одного разу на змаганнях найвищої категорії грало четверо українок: в Індіан-Веллсі виступили Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова. У Маямі в основі стартували лише дві представниці України - Світоліна і Ястремська.

Вчора в столиці Іспанії відбулося жеребкування основної сітки «Mutua Madrid Open». У першому колі наші дівчата отримали наступних суперниць: Еліна Світоліна - Полін Парментьє (Франція, WTA №69); Леся Цуренко - Анжелік Кербер (Німеччина, WTA №4); Даяна Ястремська - Кароліна Плішкова (Чехія, WTA №5); Катерина Козлова - Чжан Шуай (Китай, WTA №42); Марта Костюк - Крістіна Плішкова (WTA №85).

У парному розряді в Мадриді будуть стартувати сестри Людмила і Надія Кіченок.

Чинна класифікація турнірів WTA була введена в 2009 році. Тоді ж український рекорд в Мадриді встановила Олена Бондаренко, яка пробилася в чвертьфінал, де поступилася майбутній чемпіонці Дінарі Сафіній із РФ.

Джерело: Великий теніс України