Світоліна показала нового тренера з команди (фото)



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Маркос Багдатіс Твіттер

До тренерської команди українки ввійшов колишній восьмий тенісист світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала раніше анонсованого нового тренера зі своєї команди. З початку сезону її готуватиме колишня восьма ракетка світу Маркос Багдатіс.

Відповідне фото Світоліна опублікувала в мережі Інстаграм.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina) 11 Гру 2019 р. о 3:23 PST

Згодом Багдатіс у соцмережі також підтвердив початок співпраці з українкою.

«Радий повідомити про початок нового етапу в житті: з нетерпінням чекаю, коли разом з Ендрю Беттлсом буду тренувати прекрасну спортсменку та чудову тенісистку, шосту ракетку світу Еліну Світоліну. Дякую Еліні за довіру», - написав Багдатіс.

Наразі Багдатісу 34 роки, професіональну кар’єру завершив минулого сезону.