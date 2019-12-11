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    Світоліна показала нового тренера з команди (фото)

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    Маркос Багдатіс - Світоліна показала нового тренера з команди (фото)
    Маркос Багдатіс
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    До тренерської команди українки ввійшов колишній восьмий тенісист світу

    Перша ракетка України Еліна Світоліна показала раніше анонсованого нового тренера зі своєї команди. З початку сезону її готуватиме колишня восьма ракетка світу Маркос Багдатіс.

    Відповідне фото Світоліна опублікувала в мережі Інстаграм.

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    Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

    Згодом Багдатіс у соцмережі також підтвердив початок співпраці з українкою.

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    «Радий повідомити про початок нового етапу в житті: з нетерпінням чекаю, коли разом з Ендрю Беттлсом буду тренувати прекрасну спортсменку та чудову тенісистку, шосту ракетку світу Еліну Світоліну. Дякую Еліні за довіру», - написав Багдатіс.

    Наразі Багдатісу 34 роки, професіональну кар’єру завершив минулого сезону.  

    теніс Еліна Світоліна
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