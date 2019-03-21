Фанати збірної Німеччини яскравим перформансом подякували Хуммельсу, Мюллеру і Боатенгу



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Фанати виклали на трибуні слово «Дякуємо» і номера, під якими гравці виступали за збірну - 5, 13 і 17

У складі національної команди Хуммельс, Мюллер і Боатенг ставали чемпіонами світу в 2014 році

Вболівальники збірної Німеччини влаштували яскравий перформанс перед початком товариського матчу з Сербією, який відбувся напередодні, 20 березня, і завершився з рахунком 1:1.

Перформанс був присвячений футболістам «Баварії» Матсу Хуммельсу, Томасу Мюллеру і Жерому Боатенгу, які припинили виступ за національну команду за рішенням головного тренера Йоахима Льова. Фанати виклали на трибуні слово «Дякуємо» і номера, під якими гравці виступали за збірну - 5, 13 і 17.

Нагадаємо, Льов пояснив своє рішення бажанням реформувати збірну Німеччини, надавши ігровий час більш молодим футболістам. У складі національної команди Хуммельс, Мюллер і Боатенг ставали чемпіонами світу в 2014 році.

Джерело: Чемпионат.com