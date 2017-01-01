Федерер став найкращим спортсменом року, обійшовши Роналду і Мессі

У жінок перемогу здобула Серена Вільямс

Роджер Федерер найкращий спортсмен року, а Серена Вільямс - спортсменкою року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS). У голосуванні взяли участь 517 журналістів з 112 країн світу. Федереру віддали перевагу практично 20% експертів. На другому і третьому місці розмістилися гравець «Реала» Кріштіану Роналду і футболіст