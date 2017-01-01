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    Федерер став найкращим спортсменом року, обійшовши Роналду і Мессі

    У жінок перемогу здобула Серена Вільямс
    Роджер Федерер найкращий спортсмен року, а Серена Вільямс - спортсменкою року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS). У голосуванні взяли участь 517 журналістів з 112 країн світу. Федереру віддали перевагу практично 20% експертів. На другому і третьому місці розмістилися гравець «Реала» Кріштіану Роналду і футболіст
    • Сьогодні, 20:55
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    Роджер Федерер. Фото: Getty Images
    Роджер Федерер. Фото: Getty Images

    У жінок перемогу здобула Серена Вільямс

    Роджер Федерер найкращий спортсмен року, а Серена Вільямс - спортсменкою року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).

    У голосуванні взяли участь 517 журналістів з 112 країн світу.

    Федереру віддали перевагу практично 20% експертів.

    На другому і третьому місці розмістилися гравець «Реала» Кріштіану Роналду і футболіст «Барселони» Ліонель Мессі відповідно.

    У жінок конкуренцію Вільямс склали угорська плавчиха Катінка Хоссу, яка стала другою і американська бігунка Еллісон Фелікс, що замкнула першу трійку.

    Зазначимо, що по ходу нинішнього сезону Федерер виграв два турніри «Великого шолома», а Вільямс-молодша - один.

    Раніше Федерер був визнаний спортсменом року в Швейцарії.

    Вільямс ж володіє найбільшим маркетинговим потенціалом.

    Джерело: xsport.ua

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