Федерер став найкращим спортсменом року, обійшовши Роналду і Мессі
- Сьогодні, 20:55
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У жінок перемогу здобула Серена Вільямс
Роджер Федерер найкращий спортсмен року, а Серена Вільямс - спортсменкою року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).
У голосуванні взяли участь 517 журналістів з 112 країн світу.
Федереру віддали перевагу практично 20% експертів.
На другому і третьому місці розмістилися гравець «Реала» Кріштіану Роналду і футболіст «Барселони» Ліонель Мессі відповідно.
У жінок конкуренцію Вільямс склали угорська плавчиха Катінка Хоссу, яка стала другою і американська бігунка Еллісон Фелікс, що замкнула першу трійку.
Зазначимо, що по ходу нинішнього сезону Федерер виграв два турніри «Великого шолома», а Вільямс-молодша - один.
Раніше Федерер був визнаний спортсменом року в Швейцарії.
Вільямс ж володіє найбільшим маркетинговим потенціалом.
Джерело: xsport.ua