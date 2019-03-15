ФФУ просить Винника змилуватись і не проводити концерти на стадіоні: фанати витоптують газони



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Олег Винник вирішив піти на зустріч національній збірній України з футболу

Сольний концерт Олега Винника на стадіоні «Арена Львів» в рамках туру «Роксолана» перенесли з 1 червня на 24 серпня

Представники Федерації футболу України звернулися до організаторів концерту Олега Винника, запланованого на стадіоні «Арена Львів» 1 червня, з письмовим проханням перенести дату заходу.

«Відомо, що на 1 червня 2019 року на стадіоні «Арена Львів» заплановано проведення сольного концерту Олега Винника. У той же час, на 7 та 10 червня 2019 року на цьому ж стадіоні заплановано організацію поєдинків національної збірної України з футболу зі збірними Сербії та Люксембургу відповідно. Однією з ключових вимог до якості організації поєдинків такого високого рівня є відповідний стан газону поля, на якому проходитимуть зустрічі турніру. Порушення цих вимог чи перенесення матчів може спричинити серйозні санкції з боку УЄФА. Разом з тим, проведення запланованого на 1 червня концерту створює серйозні ризики для трав’яного покриття, яке зараз змінюють на стадіоні. У зв’язку з цим просимо Вас розглянути можливість перенесення дати проведення концерту», - йдеться в листі.

Масштаб ситуації в коментарі прес-службі Олега Винника також підкреслив головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко: «Матчі головної футбольної команди України зі збірними Сербії та Люксембургу, заплановані на 7 та 10 червня є надзвичайно важливими для нас у відборі на Євро-2020. Нам важливо провести їх саме у Львові, який є традиційно фартовим для збірної, і який завжди особливо емоційно підтримує команду і надихає футболістів на позитивний результат. Тому прошу усі зацікавлені організації та окремих осіб з розумінням поставитись до прохання Федерації футболу України щодо перенесення дати концерту на «Львів Арені» і сприяти якісній організації матчів збірної».

«Інформація про календар міжнародних матчів і місце їхнього проведення стала відома тільки зараз, але ми прийняли рішення піти назустріч ФФУ і перенести дату концерту. Ми розуміємо значення даних заходів для нашої країни і сподіваємося на розуміння наших глядачів», - коментує ситуацію продюсер Олександр Горбенко.

«Сольний концерт Олега Винника на стадіоні «Арена Львів» в рамках туру «Роксолана» відбудеться 24 серпня. Будемо раді провести День Незалежності України у Львові в компанії наших слухачів. В якості подарунка в рамках даного концерту Артист додатково виконає кілька особливих пісень», -зазначив Олександр Горбенко.

У прес-службі співака також зазначають, що квитки, придбані на 1 червня, дійсні і не вимагають обміну. Також володарі квитків, які не зможуть відвідати захід в серпні, мають право їх повернути.