ФІБА покарала суддів матчу чемпіонату світу Франція – Литва



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Франція - Литва ФІБА

Судді припустилися грубої помилки наприкінці принципового поєдинку

ФІБА відсторонила від подальшої роботи на чемпіонаті світу суддівську бригаду матчу Франція – Литва.

Напередодні арбітри припустилися грубої помилки в принциповому поєдинку. Наприкінці зустрічі вони не зафіксували фол французького центрового Руді Гобера, коли той змахнув м’яч з кільця після штрафного литовців. Литовцям мали б зарахувати очко.

Епізод мав суттєвий вплив на підсумковий результат. Литва програла 75:78 та втратила шанси на вихід у чвертьфінал.

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