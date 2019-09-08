ФІБА покарала суддів матчу чемпіонату світу Франція – Литва
Франція - Литва
ФІБА
Судді припустилися грубої помилки наприкінці принципового поєдинку
ФІБА відсторонила від подальшої роботи на чемпіонаті світу суддівську бригаду матчу Франція – Литва.
Напередодні арбітри припустилися грубої помилки в принциповому поєдинку. Наприкінці зустрічі вони не зафіксували фол французького центрового Руді Гобера, коли той змахнув м’яч з кільця після штрафного литовців. Литовцям мали б зарахувати очко.
Епізод мав суттєвий вплив на підсумковий результат. Литва програла 75:78 та втратила шанси на вихід у чвертьфінал.
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