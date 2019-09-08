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    ФІБА покарала суддів матчу чемпіонату світу Франція – Литва

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    Франція - Литва - ФІБА покарала суддів матчу чемпіонату світу Франція – Литва
    Франція - Литва
    ФІБА

    Судді припустилися грубої помилки наприкінці принципового поєдинку

    ФІБА відсторонила від подальшої роботи на чемпіонаті світу суддівську бригаду матчу Франція – Литва.

    Напередодні арбітри припустилися грубої помилки в принциповому поєдинку. Наприкінці зустрічі вони не зафіксували фол французького центрового Руді Гобера, коли той змахнув м’яч з кільця після штрафного литовців. Литовцям мали б зарахувати очко.

    Епізод мав суттєвий вплив на підсумковий результат. Литва програла 75:78 та втратила шанси на вихід у чвертьфінал.

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