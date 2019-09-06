Новачок Суперліги повернув з Польщі українського захисника



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Андрій Шаповалов Фейсбук

Раніше 25-річний Андрій Шаповалов уже виступав за харківську команду

Черговим новачком «Харківських Соколів» на новий сезон став 25-річний захисник Андрій Шаповалов.

Минулого сезону Шаповалов виступав за польську команду «Sokół Ostrów Mazowiecka». Набирав у середньому 18,8 очка, 6,4 підбирання, 7 передач за поєдинок. За підсумками сезону українець ввійшов у символічну п’ятірку в другій лізі чемпіонату Польщі.

Раніше Шаповалов уже виступав за «Харківські Соколи». У сезоні-2017/18 він у середньому набирав 10,5 очка, 4,6 підбирання, 3 передачі за поєдинок у Вищій лізі чемпіонату України.

«Харківські Соколи» готуються дебютувати в Суперлізі. Команда отримала право виступати в найвищому дивізіоні чемпіонату України замість харківського «Політехніка», який не виконав необхідні регламентні вимоги для заявки в Суперлігу.