ФІФА до кінця дня ухвалить рішення щодо проведення матчу Україна - Албанія
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Фото: ФФУ
Матч можуть або перенести на іншу арену, або він буде скасований
ФІФА до кінця дня ухвалить рішення щодо проведення товариського матчу між збірними України та Албанії.
Були проведені переговори з представниками ФІФА і надані їм фото газону на стадіоні в Евіані.
Матч можуть або перенести на іншу арену, або він буде скасований.
Організатором товариської зустрічі є Албанія, Україна - запрошена збірна.
Тому Федерація футболу України не займається організацією цього матчу.
Раніше повідомлялося, що ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією.
Нагадаємо, матч з Албанією повинен відбутися 3 червня.
Перед цим збірна України зіграє 31 травня з Марокко.
Джерело: ua.tribuna.com