ФІФА до кінця дня ухвалить рішення щодо проведення матчу Україна - Албанія

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Фото: ФФУ

Матч можуть або перенести на іншу арену, або він буде скасований

ФІФА до кінця дня ухвалить рішення щодо проведення товариського матчу між збірними України та Албанії.

Були проведені переговори з представниками ФІФА і надані їм фото газону на стадіоні в Евіані.

Матч можуть або перенести на іншу арену, або він буде скасований.

Організатором товариської зустрічі є Албанія, Україна - запрошена збірна.

Тому Федерація футболу України не займається організацією цього матчу.

Раніше повідомлялося, що ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією.

Нагадаємо, матч з Албанією повинен відбутися 3 червня.

Перед цим збірна України зіграє 31 травня з Марокко.

Джерело: ua.tribuna.com