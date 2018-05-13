ФІФА хоче розшити Чемпіонат світу-2022 до 48 команд

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Джанні Інфантіно. Фото: УЄФА

З проханням достроково розширити чемпіонат світу до Інфантіно особисто звернувся президент КОНМЕБОЛ

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив про те, що вивчить ідею розширення чемпіонату світу на чотири роки раніше, ніж планується.

Про це 48-річний функціонер розповів напередодні в Парагваї, де був присутній на переобранні президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгеса.

«КОНМЕБОЛ представила нам цей проект, і ми вивчимо можливість його реалізації. Ставимося до цієї ідеї позитивно», - цитує Інфантіно Globo Esporte.

За його словами, господар наступного мунідаля Катар буде готовий до збільшення кількості учасників.

«Катар готується до турніру з 32 збірними, але ми вже почали дискусії і подивимося, що можна зробити. Чемпіонат світу з 48 командами можна провести в точно такі ж терміни і з такою ж кількістю матчів для кожного учасника», - сказав президент ФІФА.

Нагадаємо, що з проханням достроково розширити чемпіонат світу до Інфантіно місяць тому особисто звернувся президент КОНМЕБОЛ.

ФІФА в січні минулого року одноголосно схвалила збільшення кількості учасників чемпіонатів світу з 32 до 48 команд починаючи з 2026 року.

Джерело: sportarena.com