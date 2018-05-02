ФІФА може заснувати осінній турнір, в якому будуть виступати лише вісім збірних

У різних медіа його вже називають «міні-чемпіонат світу»

Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував заснувати новий турнір для 8 збірних. Планується, що змагання буде проходити раз на два роки, в жовтні і / або листопаді, починаючи з 2021-го. Турнір отримав назву Final 8 ( «Фінальна вісімка, Фінал восьми»). У різних медіа його вже називають «міні-чемпіонат світу». Лист за



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Джанні Інфантіно

У різних медіа його вже називають «міні-чемпіонат світу»

Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував заснувати новий турнір для 8 збірних.

Планується, що змагання буде проходити раз на два роки, в жовтні і / або листопаді, починаючи з 2021-го.

Турнір отримав назву Final 8 ( «Фінальна вісімка, Фінал восьми»).

У різних медіа його вже називають «міні-чемпіонат світу».

Лист за авторством Інфантіно опинився в розпорядженні Reuters.

У документі стверджується, що група інвесторів готова вкласти 25 мільярдів доларів в Final 8, а також в новий формат чемпіонату світу серед клубів, який має на увазі участь 24 команд з 2021 року.

При цьому Кубок конфедерацій буде скасований.

У листі точно не йдеться, яке представництво отримають ті чи інші регіони планети в нових турнірах.

Інфантіно надіслав листа з викладом своїх планів Раді ФІФА.

Раніше УЄФА і КОНКАКАФ вже заснували нові турніри для своїх збірних - Ліги націй.

Цілком можливо, переможці Ліги націй будуть потрапляти в число учасників Final 8.

Джерело: ua.tribuna.com