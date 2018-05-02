ФІФА може заснувати осінній турнір, в якому будуть виступати лише вісім збірних
- Сьогодні, 18:06
-
Розсилка
У різних медіа його вже називають «міні-чемпіонат світу»
Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував заснувати новий турнір для 8 збірних.
Планується, що змагання буде проходити раз на два роки, в жовтні і / або листопаді, починаючи з 2021-го.
Турнір отримав назву Final 8 ( «Фінальна вісімка, Фінал восьми»).
У різних медіа його вже називають «міні-чемпіонат світу».
Лист за авторством Інфантіно опинився в розпорядженні Reuters.
У документі стверджується, що група інвесторів готова вкласти 25 мільярдів доларів в Final 8, а також в новий формат чемпіонату світу серед клубів, який має на увазі участь 24 команд з 2021 року.
При цьому Кубок конфедерацій буде скасований.
У листі точно не йдеться, яке представництво отримають ті чи інші регіони планети в нових турнірах.
Інфантіно надіслав листа з викладом своїх планів Раді ФІФА.
Раніше УЄФА і КОНКАКАФ вже заснували нові турніри для своїх збірних - Ліги націй.
Цілком можливо, переможці Ліги націй будуть потрапляти в число учасників Final 8.
Джерело: ua.tribuna.com