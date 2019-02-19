Фінал Хижняка і три бронзи: українські боксери демонструють клас у Болгарії



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Олександр Хижняк продовжує переможну серію, яка триває з початку 2017 року AIBA

Чинний чемпіон світу і Європи посперечається за перемогу з турком Ґулером

18 лютого у Болгарії відбулися півфінальні поєдинки міжнародного боксерського турніру класу А «Странджа-2019».

За їх результатами українські боксери здобули три бронзових нагороди та одну перемогу, яка гарантувала місце у фіналі змагань.

Автором переможної миті для збірної України став лідер команди у вазі до 75 кг – Олександр Хижняк. Таким чином, вже сьогодні, 19 лютого, Олександр проведе свій чемпіонський поєдинок проти Серхата Ґулера з Туреччини.

Володарями ж бронзових медалей серед українців стали Дмитро Замотаєв (категорія - до 52 кг), Євген Барабанов (до 69 кг – Євген Барабанов) і Сергій Горсков (до 91 кг).

Джерело: Федерація боксу України