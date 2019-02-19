Усик може зустрітися з «Північним Жахом»

Роберт Еленіус сповнений бажання довести, що його ще рано списувати з рахунків YouTube

Колись Роберта Еленіуса навіть називали можливою альтернативою братам Кличкам

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Олександр Красюк прокоментував інформацію про можливий бій українця з фіном Робертом Еленіусом (28-2, 17 КО).

«Теоретично такий суперник можливий. Але, чесно кажучи, я сам про Еленіуса прочитав в інтернеті. Якісь діалоги, можливо, ведуться, але конкретики не було», - сказав Красюк.

Нагадаємо, цей поєдинок може відбутися 18 травня під час гала-шоу в Чікаго.

Зазначимо, що кар'єра Еленіуса на прізвисько «Північний Жах» покотилася шкереберть після того, як у квітні 2016-го його брутально нокаутував 35-річний француз Йоанн Дюапа.

На момент того бою фінові було 32 і він вважався потенційно одним із найперспективніших бійців у посткличківську епоху. Яка ось-ось мала настати. Скандинав, який за агресію в рингу отримав прізвисько «Північний Жах», раніше встиг нокаутувати американця Леймона Брюстера, нігерійця Семюеля Пітера, білоруса Сярґєя Ляховича, а британця Дерека Чісору переміг за очками.

Зустріч проти Дюапи (33-3, 20 КО) мала стати черговим кроком на шляху до вершини. Бій був родзинкою шоу на рингу Hartwall Arena в Гельсінкі. Фіни зібралися, щоб подивитися на черговий нокаут у виконанні свого улюбленого бороданя.

А бородань шокував. У шостому раунді Дюапа відправив Еленіуса в жорстокий нокаут. І, з огляду на події в рингу, не скажеш, що то був «лакі панч».

2016-й. Еленіус - Дюапа

Вигравши після Дюапи три поєдинки, Еленіус отримав змогу провести топ-бій у Кардіффі (Вельс). Суперник – англієць ямайського походження Ділліан Вайт (21-1, 16 КО). У разі перемоги 28 жовтня 2017-го Роберт міг претендувати на чемпіонський бій з іншим британцем Ентоні Джошуа. Однак не склалося: Вайт був помітно активнішим і переконливо за рішенням усіх трьох суддів переміг.

Торік Еленіус двічі переміг білоруса Юрія Бухавцова і раз - німця Еркана Тепера. Він начебто відновився і в своїх 35 хоче показати, що ще здатен перемагати справді грізних опонентів.

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