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    ФК «Олександрія» уже продав більше 5 тисяч квитків на поєдинок із «Шахтарем»

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    ФК «Олександрія» уже продав більше 5 тисяч квитків на поєдинок із «Шахтарем»

    На матчі лідерів очікується повний стадіон

    За два дні до матчу 8-го туру чемпіонату української Прем’р-ліги сезону-2018/19 ФК «Олександрія» – «Шахтар» (Донецьк), після другого дня продажу, у касах стадіону залишалося 1770 квитків.

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Кіровоградщини.

    Зазначається, що каси також працюватимуть 14 вересня з 11 до 17 години, а 15 вересня – з 11 до 14 години.

    «Матч лідерів нинішнього чемпіонату викликав великий резонанс. Тому рекомендуємо вболівальникам приходити на стадіон не пізніше, ніж за годину до початку матчу», - йдеться у повідомленні прес-служби ФК «Олександрія».

    Стадіон «Ніка» відкривається за півтори години до початку матчу.

    Зауважимо, що за один день, четвер, клубу вдалося продати більше 1 тисячі квитків на майбутній поєдинок з «Шахтарем».

    Таким чином, в Олександрії очікується аншлаг на матчі, який відбудеться у суботу, 15 вересня, о 14:00.

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