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    Форлан: Роналду - егоїст, який в «МЮ» проводив цілий день біля дзеркала

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    За &laquo;МЮ&raquo; Роналду зіграв 292 матчі і забив 118 м'ячів. - Форлан: Роналду - егоїст, який в «МЮ» проводив цілий день біля дзеркала
    За «МЮ» Роналду зіграв 292 матчі і забив 118 м'ячів.

    Роналду захищав кольори манкуніанського клубу в період з 2003 по 2009 рік

    Колишній форвард «Манчестер Юнайтед» Дієго Форлан назвав екс-партнера по манкуніанського клубу Кріштіану Роналду егоїстом.

    «Роналду, на відміну від Бекхема, був егоїстом в роздягальні. Кріштіану завжди хотів бути поруч з дзеркалом. Він проводив весь день біля дзеркала», - наводить слова Форлана Mirror.

    Форлан виступав за «Манчестер Юнайтед» в період з 2002 по 2004 рік. Всього у складі «червоних дияволів» він провів 98 матчів і забив 17 м'ячів.

    Роналду захищав кольори манкуніанського клубу в період з 2003 по 2009 рік. За «МЮ» він зіграв 292 матчі і забив 118 м'ячів.

    Цього літа Форлан оголосив про завершення кар'єри футболіста. Його останнім клубом був гонконгський «Кітчі», в складі якого він в останній раз вийшов на поле в травні 2018 року.

    Джерело: Чемпионат.com

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