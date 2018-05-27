Формула-1. Ріккардо переміг на Гран-прі Монако

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Даніель Ріккардо

Льюїс Хемілтон фінішував тільки третім

Володар поула Гран-прі Монако Даніель Ріккардо зумів відстояти своє лідерство і здобути перемогу в гонці. Але зробити це йому виявилося зовсім не просто.

Себастьян Феттель трохи провалився на старті, але не упустив друге місце і скоро скоротив відставання від Ріккардо до мінімуму. Більшу частину дистанції ці два гонщика йшли близько один від одного, причому темп Red Bull був явно нижче Ferrari. Проте, австралієць зміг витримати тиск і відстояв перемогу.

Третім фінішував Льюїс Хемілтон. В середині гонки у нього були проблеми, на які він раз у раз скаржився команді. Але він зумів залишитися на трасі, зберегти пристойну швидкість і не пропустити на подіум Кімі Райкконена.

Формула-1

Гран-прі Монако

1. Даніель Ріккардо (Red Bull)

2. Себастьян Феттель (Ferrari)

3. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

4. Кімі Райкконен (Ferrari)

5. Валттері Боттас (Mercedes)

6. Естебан Вікон (Force India)

7. П'єр Гаслі (Toro Rosso)

8. Ніко Хюлькенберг (Renault)

9. Макс Ферстаппен (Red Bull)

10. Карлос Сайнс (Renault)

Джерело: Террикон