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    Форвард «Динамо» може повернутися в чемпіонат Болгарії

    31-річний бразилець виступав за ЦСКА в сезоні 2011/12
    Форвард «Динамо» Жуніор Мораес може повернутися в ЦСКА з Софії. Про це повідомляє «Топ спорт». Представники болгарського клубу ще не вели переговори з Мораесом, але планують найближчим часом провести попередню зустріч. 31-річний бразилець виступав за ЦСКА в сезоні 2011/12. Тоді він провів 24 матчі і забив 16 голів. У
    • Сьогодні, 12:55
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    <span>Жуніор Мораес. Фото: Станіслав Груздєв</span>
    Жуніор Мораес. Фото: Станіслав Груздєв

    31-річний бразилець виступав за ЦСКА в сезоні 2011/12

    Форвард «Динамо» Жуніор Мораес може повернутися в ЦСКА з Софії.

    Про це повідомляє «Топ спорт».

    Представники болгарського клубу ще не вели переговори з Мораесом, але планують найближчим часом провести попередню зустріч.

    31-річний бразилець виступав за ЦСКА в сезоні 2011/12.

    Тоді він провів 24 матчі і забив 16 голів.

    У поточному сезоні Мораес провів 30 матчів, забив 12 голів і зробив 1 асист.

    Раніше повідомлялося, що Жуніор Мораес з великою ймовірністю залишить київський клуб і перейде «Шахтар».

    Також стало відомо, що «Динамо» не збирається продовжувати контракт з бразильцем.

    Також повідомлялося, що Мораес визначиться зі своїм майбутнім у травні-червні.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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