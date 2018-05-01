Форвард «Динамо» може повернутися в чемпіонат Болгарії
- Сьогодні, 12:55
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Жуніор Мораес. Фото: Станіслав Груздєв
31-річний бразилець виступав за ЦСКА в сезоні 2011/12
Форвард «Динамо» Жуніор Мораес може повернутися в ЦСКА з Софії.
Про це повідомляє «Топ спорт».
Представники болгарського клубу ще не вели переговори з Мораесом, але планують найближчим часом провести попередню зустріч.
31-річний бразилець виступав за ЦСКА в сезоні 2011/12.
Тоді він провів 24 матчі і забив 16 голів.
У поточному сезоні Мораес провів 30 матчів, забив 12 голів і зробив 1 асист.
Раніше повідомлялося, що Жуніор Мораес з великою ймовірністю залишить київський клуб і перейде «Шахтар».
Також стало відомо, що «Динамо» не збирається продовжувати контракт з бразильцем.
Також повідомлялося, що Мораес визначиться зі своїм майбутнім у травні-червні.