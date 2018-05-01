Форвард «Динамо» може повернутися в чемпіонат Болгарії

31-річний бразилець виступав за ЦСКА в сезоні 2011/12

Форвард «Динамо» Жуніор Мораес може повернутися в ЦСКА з Софії. Про це повідомляє «Топ спорт». Представники болгарського клубу ще не вели переговори з Мораесом, але планують найближчим часом провести попередню зустріч. 31-річний бразилець виступав за ЦСКА в сезоні 2011/12. Тоді він провів 24 матчі і забив 16 голів. У