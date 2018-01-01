Форварда «Дніпра» Тимофеєнка вдруге поспіль назвали найкращим баскетболістом у Суперлізі

Станіслав отримав найбільше голосів за підсумками січня, як і у грудні

Найкращим гравцем січня Суперліги став форвард БК «Дніпро» Станіслав Тимофеєнко. Це другий поспіль успіх капітана «Дніпра», інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Протягом місяця він навіть поліпшив більшість ігрових показників: 19 очок у середньому за гру (проти 16 у грудні), 7,75 підбирань (проти 7.5) і



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Станіслав Тимофієнко. Фото ФБУ

Станіслав отримав найбільше голосів за підсумками січня, як і у грудні

Найкращим гравцем січня Суперліги став форвард БК «Дніпро» Станіслав Тимофеєнко.

Це другий поспіль успіх капітана «Дніпра», інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Протягом місяця він навіть поліпшив більшість ігрових показників: 19 очок у середньому за гру (проти 16 у грудні), 7,75 підбирань (проти 7.5) і 2,5 передачі (проти 3).

Проте цього разу Станіслав відчув більш сильну конкуренцію з боку партнерів по команді. Дмитро Глєбов трішки частіше згадувався тренерами Суперліги в опитуваннях щодо символічної збірної туру, а також зібрав порівняно більше голосів при опитуванні вболівальників.

У голосуванні вболівальників найбільшу голосів зібрали захисник «БІПА» Клим Артамонов і форвард МБК «Миколаїв» Олексій Онуфрієв.

Тренери команд у лютому найчастіше згадували імена Дмитра Глєбова, Станіслава Тимофеєнка та Вука Йовановича.

У підсумку найбільше залікових балів отримали Станіслав Тимофеєнко – вісім, Дмитро Глєбов – шість, Клим Артамонов – п’ять.ти