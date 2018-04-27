Фрум: Моя мета - виграти третій Tour de France поспіль

Фрум під час «Вуельти» здав допінг тест, в якому в два рази була перевищена доза сальбутамолу0

Британський велогонщик команди Sky Кріс Фрум розповів про свої плани на майбутній сезон і заявив, що має намір виграти третій Tour de France поспіль. Слова британця цитує видання Cyclingnews. «Я почав цей сезон інакше, ніж зазвичай, тому що хочу вийти на пік форми трохи раніше. Моя мета - виграти третій Гранд-тур поспіль - додає мені нову



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Кріс Фрум. Фото: Getty Images

Фрум під час «Вуельти» здав допінг тест, в якому в два рази була перевищена доза сальбутамолу0

Британський велогонщик команди Sky Кріс Фрум розповів про свої плани на майбутній сезон і заявив, що має намір виграти третій Tour de France поспіль.

Слова британця цитує видання Cyclingnews.

«Я почав цей сезон інакше, ніж зазвичай, тому що хочу вийти на пік форми трохи раніше. Моя мета - виграти третій Гранд-тур поспіль - додає мені нову мотивацію. Звичайно, є елемент ризику у виступі на «Джиро» перед «Туром», але я думаю, що буду шкодувати про це все життя, якщо не виступлю в гонці», - сказав він.

«Разом з командою я роблю все, що можу, щоб якомога швидше вирішити існуючі проблеми. Але в даний момент я зосереджений на виступах. Мені б хотілося виграти рожеву майку, але у мене немає ілюзій щодо того, наскільки важкою буде гонка», - підсумував Кріс Фрум.

Нагадаємо, Фрум під час «Вуельти» здав допінг тест, в якому в два рази була перевищена доза сальбутамолу. Фрум заявив, що цей препарат він брав для лікування від астми. Рішення по його справі винесуть після Giro.

Нагадаємо, Giro d'Italia стартує в Єрусалимі 4 травня.