«Фулхем» сенсаційно повернувся в англійську Прем’єр-лігу
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ФК «Фулхем». Фото: ФК «Фулхем»
Завдяки перемозі «Фулхем» розпочне наступний сезон в АПЛ
У фіналі плей-офф Чемпіоншипу за право грати в АПЛ боролися «Астон Вілла» та «Фулхем».
Гості активніше розпочали поєдинок та відкрили рахунок на 23-й хвилині.
Згодом «Фулхем» залишився у меншості, проте «Астон Вілла» не зуміла зрівняти рахунок.
Завдяки перемозі «Фулхем» розпочне наступний сезон в АПЛ, а «Астон Вілла» залишиться в Чемпіоншипі.
Чемпіоншип. Плей-офф
Фінал
«Астон Вілла» – «Фулхем» – 0:1
Гол: Керні(23)
Джерело: Футбол 24