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    «Фулхем» сенсаційно повернувся в англійську Прем’єр-лігу

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    ФК &laquo;Фулхем&raquo;. Фото:&nbsp;ФК &laquo;Фулхем&raquo; - «Фулхем» сенсаційно повернувся в англійську Прем’єр-лігу
    ФК «Фулхем». Фото: ФК «Фулхем»

    Завдяки перемозі «Фулхем» розпочне наступний сезон в АПЛ

    У фіналі плей-офф Чемпіоншипу за право грати в АПЛ боролися «Астон Вілла» та «Фулхем».

    Гості активніше розпочали поєдинок та відкрили рахунок на 23-й хвилині.

    Згодом «Фулхем» залишився у меншості, проте «Астон Вілла» не зуміла зрівняти рахунок.

    Завдяки перемозі «Фулхем» розпочне наступний сезон в АПЛ, а «Астон Вілла» залишиться в Чемпіоншипі.

    Чемпіоншип. Плей-офф

    Фінал

    «Астон Вілла» – «Фулхем» – 0:1

    Гол: Керні(23)

    Джерело: Футбол 24

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