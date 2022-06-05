  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)
рус
    Новини

    Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)

    Закордонна делегація відвідала місця поховання закатованих мирних жителів у Бучі - Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)
    Закордонна делегація відвідала місця поховання закатованих мирних жителів у Бучі
    фото: Олексій Кулеба/Telegram

    Корея може приєднатися до післявоєнної відбудови України

    До Київської області з офіційним візитом прибула парламентська делегація Республіки Корея на чолі з Головою правлячої партії «Сила народу» Лі Джун Соком.

    Зокрема, корейці відвідали звільнені від російських окупантів Бучу та Ірпінь, де на власні очі побачила поховання закатованих мирних жителів та зруйновані житлові квартали, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

    Зокрема, українці обговорили із закордонною делегацією можливі спільні проєкти у рамках відновлення Київської області.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)
    Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)
    Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)
    Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)
    Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)
    Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)
    Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)
    Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)

    «Закордонна делегація відвідала місця поховання закатованих мирних жителів у Бучі та оглянули зруйновані житлові квартали в Ірпені. Обговорили напрямки співпраці та спільні проєкти в рамках відновлення Київщини після російської навали», – ідеться в повідомленні Кулеби.

    Про те, що Корея може приєднатися до післявоєнної відбудови України, повідомила також народна депутатка, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

    «За словами пана Лі Джун Сока, після побаченого і почутого в Україні, він обов’язково зустрінеться з президентом Юном Сок Йольом, щоб обговорити різні варіанти допомоги», – зауважила нардепка.

    Нагадаємо, у Київській області у лісі біля села Вишеград, де під час окупації були позиції армії Росії, знайшли тіло цивільного чоловіка.

    Як раніше повідомлялося, російські війська розстріляли 132 жителів селища Макарів на Київщині. Нагадаємо, до війни в Макарові проживало до 15 тис. мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Селище зруйноване на 40%. Багато будинків селян не підлягають відновленню.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна партії українці Ірпінь Україна поліція поховання окупація час сок #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)