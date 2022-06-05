Делегація парламенту Республіки Корея відвідала Бучу та Ірпінь (фото)

Корея може приєднатися до післявоєнної відбудови України

До Київської області з офіційним візитом прибула парламентська делегація Республіки Корея на чолі з Головою правлячої партії «Сила народу» Лі Джун Соком.

Зокрема, корейці відвідали звільнені від російських окупантів Бучу та Ірпінь, де на власні очі побачила поховання закатованих мирних жителів та зруйновані житлові квартали, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Зокрема, українці обговорили із закордонною делегацією можливі спільні проєкти у рамках відновлення Київської області.

«Закордонна делегація відвідала місця поховання закатованих мирних жителів у Бучі та оглянули зруйновані житлові квартали в Ірпені. Обговорили напрямки співпраці та спільні проєкти в рамках відновлення Київщини після російської навали», – ідеться в повідомленні Кулеби.

Про те, що Корея може приєднатися до післявоєнної відбудови України, повідомила також народна депутатка, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«За словами пана Лі Джун Сока, після побаченого і почутого в Україні, він обов’язково зустрінеться з президентом Юном Сок Йольом, щоб обговорити різні варіанти допомоги», – зауважила нардепка.

Нагадаємо, у Київській області у лісі біля села Вишеград, де під час окупації були позиції армії Росії, знайшли тіло цивільного чоловіка.

Як раніше повідомлялося, російські війська розстріляли 132 жителів селища Макарів на Київщині. Нагадаємо, до війни в Макарові проживало до 15 тис. мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Селище зруйноване на 40%. Багато будинків селян не підлягають відновленню.