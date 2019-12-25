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    Футболіст «Арсеналу» пожертвував гроші на 219 операцій для дітей

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    Месут Озіл - Футболіст «Арсеналу» пожертвував гроші на 219 операцій для дітей
    Месут Озіл
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    Півзахисник Месут Озіл планує допомогти з лікуванням ще принаймні 1000 дітей

    Німецький півзахисник лондонського «Арсеналу» Месут Озіл виділив кошти на операції для 219 дітей.

    Футболіст і надалі планує допомагати дітям, маючи за мету виділити кошти на допомогу ще принаймні 1000 дітей.

    «219 операцій уже зроблено, але попереду ще багато роботи! Ми з дружиною оголосили перед весіллям у червні 2019 року, що покриємо видатки ще на 1000 важливих операцій для дітей по всьому світу. Дякую кожному гостю весілля, фанату та вболівальнику, хто жертвував кошти на цю благодійність. Це лише початок. Давайте разом допомагати дітям», - написав Озіл у мережі Інстаграм.

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