Футболіст збірної Гондурасу, який грав на ЧС-2014, помер у віці 29 років

Хуан Карлос Гарсія помер від лейкемії, від якої лікувався протягом довгого часу

Колишній захисник «Вігана» та «Тенерифе» Хуан Карлос Гарсія пішов з життя у віці 29 років.

Як повідомляє BBC, причиною смерті футболіста стала лейкемія.

В англійський клуб Гарсія перейшов у 2013 році, а через рік був відданий в оренду у «Тенерифе».

У лютому 2015 року йому було поставлено діагноз лейкемія, і він повернувся з Іспанії.

Гарсія отримав дозвіл залишитися у Великобританії, щоб продовжити лікування після того, як у 2016 році закінчився його контракт з «Віганом».

Наприкінці минулого року захисник, який виступав за збірну Гондурасу на Чемпіонаті світу-2014, повернувся на батьківщину.

Всього за національну команду він провів 39 матчів.

Really sad news for us all today. We learned of the passing of our former player Juan Carlos Garcia overnight.



Our thoughts are with his family and friends at this tragic time.https://t.co/1Dmuq4BKTC#wafc pic.twitter.com/dZZVplgm3N