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    Футболіст збірної Гондурасу, який грав на ЧС-2014, помер у віці 29 років

    Хуан Карлос Гарсія помер від лейкемії, від якої лікувався протягом довгого часу
    Колишній захисник «Вігана» та «Тенерифе» Хуан Карлос Гарсія пішов з життя у віці 29 років. Як повідомляє BBC, причиною смерті футболіста стала лейкемія. В англійський клуб Гарсія перейшов у 2013 році, а через рік був відданий в оренду у «Тенерифе». У лютому 2015 року йому було поставлено діагноз лейкемія, і
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    Хуан Карлос Гарсія. ФК &laquo;Віган&raquo;
    Хуан Карлос Гарсія. ФК «Віган»

    Хуан Карлос Гарсія помер від лейкемії, від якої лікувався протягом довгого часу

    Колишній захисник «Вігана» та «Тенерифе» Хуан Карлос Гарсія пішов з життя у віці 29 років.

    Як повідомляє BBC, причиною смерті футболіста стала лейкемія.

    В англійський клуб Гарсія перейшов у 2013 році, а через рік був відданий в оренду у «Тенерифе».

    У лютому 2015 року йому було поставлено діагноз лейкемія, і він повернувся з Іспанії.

    Гарсія отримав дозвіл залишитися у Великобританії, щоб продовжити лікування після того, як у 2016 році закінчився його контракт з «Віганом».

    Наприкінці минулого року захисник, який виступав за збірну Гондурасу на Чемпіонаті світу-2014, повернувся на батьківщину.

    Всього за національну команду він провів 39 матчів.

    Джерело: championat.com

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