Менеджер Усика розповів, коли український чемпіон проведе свій наступний бій

Боксер повернеться в ринг наприкінці липня або в серпні 2025 року

Егіс Клімас, менеджер володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, розповів, коли варто очікувати повернення українського чемпіона в ринг.

За словами Клімаса, після перемоги в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі український боксер, імовірно, не відновить тренування до кінця квітня наступного року.

Клімас вважає, що свій наступний поєдинок Усик проведе наприкінці липня або в серпні 2025 року.

«Це буде дуже довга підготовка. Після ще 12 раундів з Ф'юрі йому потрібне хороше, тривале відновлення. Дюбуа повинен побити Паркера, перш ніж він зможе навіть почати думати про Усика», – наводить слова Клімаса BoxingScene.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа захищатиме пояс IBF у надважкій вазі в поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, який заплановано на 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.