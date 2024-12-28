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Мінспорту доручило очолити збірну тренеру Полякову, який працював у Криму після окупації

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Мінспорту доручило очолити збірну тренеру Полякову, який працював у Криму після окупації
Поляков у 2014 році поїхав разом зі своїми підопічними працювати у Севастополь після окупації

Заслужений тренер України з важкої атлетики Орлов розкритикував рішення Мінспорту

Міністерство молоді та спорту доручило призначити головним тренером жіночої збірної України з важкої атлетики Олега Полякова.

Про це повідомив заслужений тренер України з важкої атлетики Анатолій Орлов.

Перед цим конкурсна комісія рекомендувала призначити на цю посаду олімпійську чемпіонку Наталію Філоненко.

Поляков у 2014 році поїхав разом зі своїми підопічними працювати у Севастополь після окупації.

«Бабло рулить. Для чого весь цирк з конкурсною комісією на вакантні посади в Міністерстві молоді та спорту України? Президент Федерації важкої атлетики України зробив тиск на Міністерство молоді та спорту України, і міністр з ним погодився.

Сьогодні нехтування рекомендацією конкурсної комісії Міністерства молоді та спорту України, яка рекомендувала в штатну збірну команду України срібного призера Олімпійських ігор Ігоря Разорьонова на посаду головного тренера чоловічої збірної команди України з важкої атлетики та Наталію Філоненко (Скакун), олімпійську чемпіонку, на посаду головного тренера жіночої збірної команди України.

Під тиском президента Федерації важкої атлетики України Олександра Гереги були призначені інші люди. А саме Олег Поляков, 74 роки, любитель «рузкого миру», який співпрацював з владою рф в окупованому Криму з 2014 по 2018 роки. Який не підготував жодного спортсмена за останні 10 років в Україні, але, як каже президент ФВАУ, «він зробить олімпійського чемпіона».

І ще одна дуже важлива річ, що тепер збірна України буде проводити навчально-тренувальні збори на базах олігарха, і бюджетні кошти за допомогою міністерства пройдуть в кишені. Тому підтримую звернення Ігоря (Разорьонова - прим.) і прошу максимального розголосу. Це похорони важкої атлетики України», – написав Орлов.

Нагадаємо, тренер збірної України з тенісу Олександр Томарев, який за наказом Міністерства молоді та спорту України виїхав за кордон, не повернувся в Україну. Олександр Томарев покинув Україну 6 січня 2024 року на чолі делегації на Australian Open. Змагальний збір тривав з 6 січня до 2 лютого.

Тренер не повертався в Україну і ще двічі потрапив до складу збірної України з тенісу на збори – з 28 лютого до 5 квітня у США, а також з 16 квітня до 18 травня у Польщу.

Потім шукав фінансові програми підтримки для біженців з України та працював у команді нейтральної тенісистки з російським паспортом Дар’ї Касаткіної. Він був у команді спортсменки на турнірі WTA в Ухані, який пройшов у жовтні 2024 року.

За наказом Мінспорту саме Томарев був відповідальним «за забезпечення участі спортсменів… та за повернення офіційної делегації національної збірної команди України з тенісу до України».

Мінспорту відповіло на запит Tribuna.com стосовно Томарева: «Члени делегації, які виїжджали за кордон відповідно до особистих розписок про повернення в Україну, повернулися до України. Необхідні звіти та висновки за результатами участі у змаганні були надані вчасно».

Джерело
Теги: Крим Севастополь анексія Міністерство молоді і спорту України важка атлетика

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