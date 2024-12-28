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Чи очолить збірну тренер, який працював в анексованому Криму? Коментар міністра спорту

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Чи очолить збірну тренер, який працював в анексованому Криму? Коментар міністра спорту
Бідний: Всі кандидати на посади тренерів національної команди пройдуть спеціальні перевірки перед призначенням на посади

Бідний: Люди, які працювали в тимчасово окупованому Криму не зможуть обіймати посади високого рівня

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував «Чемпіону» доручення призначити головним тренером жіночої збірної з важкої атлетики 74-річного Олега Полякова, який працював у окупованому Криму в період з 2014 по 2018 рік.

Міністр зауважив, що всі кандидати на посади тренерів національної команди пройдуть спеціальні перевірки перед призначенням на посади.

«Рішення наразі не укладене і як будь-яке призначення воно передбачає спеціальну перевірку кандидатів, ми чекаємо на висновки від компетентних служб. Усі призначення будуть відбуватися тільки після їх висновку, так у нас завжди відбувається, це по-перше. По-друге, кандидат був рекомендований федерацією, моя позиція, як вже неодноразово я підкреслював, спиратися на думку саме профільної організації, яка несе відповідальність за спортивний результат. Я вважаю, що ми відповідно до європейських практик передусім маємо делегувати повноваження по розвитку і питати за результат саме з громадських організацій, вони мають ставати спроможними, а для того потрібно давати їм повноваження і вимагати від них відповідальності. Це призначення буде здійснене тільки після перевірки цього факту про який було зазначено в медіа. Усі інші кандидати також будуть перевірені», – сказав Бідний.

Також міністр молоді та спорту зазначив, що люди, які працювали в тимчасово окупованому Криму не зможуть обіймати посади такого рівня.

«Якщо вони працювали на окупанта у тимчасово окупованому Криму, то обіймати такі посади вони безумовно не можуть», – підсумував Бідний.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту доручило призначити головним тренером жіночої збірної України з важкої атлетики Олега Полякова.

Про це повідомив заслужений тренер України з важкої атлетики Анатолій Орлов.

Перед цим конкурсна комісія рекомендувала призначити на цю посаду олімпійську чемпіонку Наталію Філоненко.

Поляков у 2014 році поїхав разом зі своїми підопічними працювати у Севастополь після окупації.

Теги: Матвій Бідний Крим важка атлетика скандал

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