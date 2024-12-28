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Скандал з допінгом Мудрика: заява матері вінгера «Челсі»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Скандал з допінгом Мудрика: заява матері вінгера «Челсі»
Михайло Мудрик
фото: EPA-EFE

Мудрика тимчасово відсторонили від футболу після позитивного допінг-тесту

Мати вінгера лондонського «Челсі» та збірної України Михайла Мудрика Інна поділилася коментарями у своєму Instagram щодо ситуації навколо проваленого допінг-тесту свого сина.

«Всі, хто знає Мішу, ніколи не повірять у те, що зараз відбувається навколо нього. Дякую всім за підтримку. Міша все життя трудився, щоб стати футболістом. Ніхто і ніколи не зможе цього змінити, як би вони не старалися і не бруднили репутацію Міші», – написала вона.

Нагадаємо, 16 грудня півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

В організмі українського гравця знайшли заборонений препарат (мельдоній), і тепер йому загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років.

Наразі його тимчасово відсторонили від футболу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ допінг скандал Михайло Мудрик

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