Футболісти «Валенсії» бойкотували прес-конференцію перед матчем Ліги чемпіонів
Тренування «Валенсії»
Yahoo!Sports
Гравці іспанської команди протестують проти звільнення тренера
Футболісти іспанської «Валенсії» бойкотували прес-конференцію напередодні матчу Ліги чемпіонів проти «Челсі».
Таким чином гравці протестують проти звільнення з тренерської посади Марселіно, інформує Marca. Власник клубу Пітер Лім відправив фахівця в відставку після поразки від «Барселони» в чемпіонаті Іспанії (2:5).
Матч «Челсі» - «Валенсія» має відбутися сьогодні, 17 вересня, в Лондоні. Початок о 22:00.