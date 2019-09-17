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    Футболісти «Валенсії» бойкотували прес-конференцію перед матчем Ліги чемпіонів

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    Тренування &laquo;Валенсії&raquo;&nbsp; - Футболісти «Валенсії» бойкотували прес-конференцію перед матчем Ліги чемпіонів
    Тренування «Валенсії» 
    Yahoo!Sports

    Гравці іспанської команди протестують проти звільнення тренера

    Футболісти іспанської «Валенсії» бойкотували прес-конференцію напередодні матчу Ліги чемпіонів проти «Челсі».

    Таким чином гравці протестують проти звільнення з тренерської посади Марселіно, інформує Marca. Власник клубу Пітер Лім відправив фахівця в відставку після поразки від «Барселони» в чемпіонаті Іспанії (2:5).

    Матч «Челсі» - «Валенсія» має відбутися сьогодні, 17 вересня, в Лондоні. Початок о 22:00.  

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