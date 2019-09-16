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    Французький магнат планує придбати футбольний «Мілан» за 1 мільярд євро

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    &laquo;Мілан&raquo; - Французький магнат планує придбати футбольний «Мілан» за 1 мільярд євро
    «Мілан»
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    Італійським клубом зацікавився власник компанії Louis Vuitton Moët Hennessy

    Французький власник компанії Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно може стати новим господарем футбольного клубу «Мілан».

    Підприємець планує навесні 2020 року викупити клуб за 1 мільярд євро у інвестиційного фонду Elliott Management, інформує Il Messaggero. Американські власники фонду раніше неодноразово заперечували чутки про можливість продажу «Мілану».

    Наразі Арно є третім у списку найбагатших людей світу. Його статки оцінюють в 94,6 мільярда євро.

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    «Мілан» після трьох турів посідає шосте місце турнірної таблиці чемпіонату Італії.

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