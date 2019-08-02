Футбольна «Санта-Барбара». Дібала повідомив «Ювентусу», що не хоче переходити в «МЮ»



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Нападаючий «Ювентуса» Пауло Дібала

Трансфер Лукаку може зірватися

Нападаючий «Ювентуса» Пауло Дібала повідомив керівникам клубу, що не хотів би залишати Турин. Це ставить під загрозу зриву трансфер форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в Італію.

У той час як клуби вже досягли домовленості про умови обміну гравцями, а Лукаку висловив згоду на перехід в «Ювентус» і погодив умови особистого контракту з італійським клубом, Дібала відмовляється переходити в «Манчестер Юнайтед».

Вчора гравець вперше обговорював з керівництвом «Ювентуса» можливість свого переходу в англійський клуб і заявив, що він хоче залишитися в Турині. Йому цікаво попрацювати під керівництвом нового головного тренера «Ювентуса» Мауріціо Саррі. Якщо ж Дібала не входить в його плани, то гравець хотів би продовжити кар'єру в клубі, який краще підходить йому за стилем гри.

Раніше повідомлялося, що «МЮ» і «Ювентус» домовилися про умови обміну гравцями. Потім стало відомо, що Дібала вимагає у «МЮ» зарплату в 10 млн євро в рік, в той час як Лукаку вже погодив умови особистого контракту і готовий змінити клуб.

Джерело: Sports.ru