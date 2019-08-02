Футбольна «Санта-Барбара». Дібала повідомив «Ювентусу», що не хоче переходити в «МЮ»
Трансфер Лукаку може зірватися
Нападаючий «Ювентуса» Пауло Дібала повідомив керівникам клубу, що не хотів би залишати Турин. Це ставить під загрозу зриву трансфер форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в Італію.
У той час як клуби вже досягли домовленості про умови обміну гравцями, а Лукаку висловив згоду на перехід в «Ювентус» і погодив умови особистого контракту з італійським клубом, Дібала відмовляється переходити в «Манчестер Юнайтед».
Вчора гравець вперше обговорював з керівництвом «Ювентуса» можливість свого переходу в англійський клуб і заявив, що він хоче залишитися в Турині. Йому цікаво попрацювати під керівництвом нового головного тренера «Ювентуса» Мауріціо Саррі. Якщо ж Дібала не входить в його плани, то гравець хотів би продовжити кар'єру в клубі, який краще підходить йому за стилем гри.
Раніше повідомлялося, що «МЮ» і «Ювентус» домовилися про умови обміну гравцями. Потім стало відомо, що Дібала вимагає у «МЮ» зарплату в 10 млн євро в рік, в той час як Лукаку вже погодив умови особистого контракту і готовий змінити клуб.
Джерело: Sports.ru