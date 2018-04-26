Футбольний клуб «Інгулець» отримає 8-10 мільйонів гривень від спонсорів

Про це повідомив президент клубу, який наразі виступає у першій лізі України

Президент «Інгульця» Олександр Поворознюк повідомив, що його команда отримає близько 8-10 млн гривень від спонсорів. Декілька сільгоспвиробників Петрівського району вирішили допомогти Олександру Поворознюку у фінансуванні його футбольного клубу. «Дякую спонсорам, які вирішили виділити допомогти нам у розвитку клубу. Якщо



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Дмитро Поворознюк

Про це повідомив президент клубу, який наразі виступає у першій лізі України

Президент «Інгульця» Олександр Поворознюк повідомив, що його команда отримає близько 8-10 млн гривень від спонсорів.

Декілька сільгоспвиробників Петрівського району вирішили допомогти Олександру Поворознюку у фінансуванні його футбольного клубу.

«Дякую спонсорам, які вирішили виділити допомогти нам у розвитку клубу. Якщо говорити про конкретні цифри, то партнерська допомога складе вісім-десять мільйонів гривень на сезон. Як підтвердження про серйозність намірів на рахунки клубу вже почала надходити оголошена фінансова підтримка», - повідомив Поворознюк.

«Приємно, коли на клуб звертають увагу. Це означає, що наші старання не даремні. Вважаю, що спільними зусиллями нам вдасться досягти своєї мети і у Петровому буде клуб європейського рівня», - додав він.

Джерело: sportarena.com