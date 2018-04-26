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    Футбольний клуб «Інгулець» отримає 8-10 мільйонів гривень від спонсорів

    Про це повідомив президент клубу, який наразі виступає у першій лізі України
    Президент «Інгульця» Олександр Поворознюк повідомив, що його команда отримає близько 8-10 млн гривень від спонсорів. Декілька сільгоспвиробників Петрівського району вирішили допомогти Олександру Поворознюку у фінансуванні його футбольного клубу. «Дякую спонсорам, які вирішили виділити допомогти нам у розвитку клубу. Якщо
    • 26 Квiтня, 18:30
    • Розсилка
    Дмитро Поворознюк
    Дмитро Поворознюк

    Про це повідомив президент клубу, який наразі виступає у першій лізі України

    Президент «Інгульця» Олександр Поворознюк повідомив, що його команда отримає близько 8-10 млн гривень від спонсорів.

    Декілька сільгоспвиробників Петрівського району вирішили допомогти Олександру Поворознюку у фінансуванні його футбольного клубу.

    «Дякую спонсорам, які вирішили виділити допомогти нам у розвитку клубу. Якщо говорити про конкретні цифри, то партнерська допомога складе вісім-десять мільйонів гривень на сезон. Як підтвердження про серйозність намірів на рахунки клубу вже почала надходити оголошена фінансова підтримка», - повідомив Поворознюк.

    «Приємно, коли на клуб звертають увагу. Це означає, що наші старання не даремні. Вважаю, що спільними зусиллями нам вдасться досягти своєї мети і у Петровому буде клуб європейського рівня», - додав він.

    Джерело: sportarena.com

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